Массовые отключения произошли из-за автоматики, уже разрешили возвращать свет - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Отключения электроэнергии сегодня произошли по всей Украине, причины сейчас устанавливаются, свет уже разрешили возвращать, сообщили в энергокомпании ДТЭК, которая предоставляет услугу в ряде регионов, пишет УНН.
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"30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его вызвало снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины.
Причины снижения частоты выясняют специалисты «Укрэнерго». По состоянию на 14:32 «Укрэнерго» предоставило разрешение на восстановление электроснабжения", - указали в ДТЭК.
Напомним
Отключения электроэнергии сегодня происходят не только в столице, об этом сообщают и из других областей.