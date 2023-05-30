Не дефицит: Укрэнерго расследует отключение, свет обещают в ближайшие часы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Электроэнергия в ряде областей сегодня аварийно отключилась, причины - технические и не связаны с дефицитом. Инцидент расследуют. Возвращать свет уже начали и всем потребителям электроснабжение восстановят в ближайшие часы, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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"Около 13.00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. Вследствие этого действием противоаварийной автоматики были частично обесточены потребители в ряде областей", - пояснили в Укрэнерго.
Как отметили в компании, сейчас продолжается запитка потребителей. "Поставка электроэнергии всем потребителям будет восстановлена в ближайшие часы. Начато расследование причин инцидента", - сообщили в Укрэнерго.
"Отдельно подчеркиваем, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме", - отмечается в заявлении.
Напомним
Отключения электроэнергии сегодня произошли по всей Украине. Причины сейчас устанавливаются, свет уже разрешили возвращать, сообщили в энергокомпании ДТЭК.