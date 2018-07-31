К столичным врачам поступило 16 сообщений об отравлении шаурмой

Как сообщили правоохранители, в дежурную часть Днепровского управления полиции вчера в течение дня поступили сообщения врачей из разных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями.

Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения, одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

"В настоящее время из больничных учреждений поступило 16 сообщений об отравлении. Следственным отделом внесены сведения о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений... Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Днепровском районе Киева 5 человек отравились шаурмой, которую купили у метро "Дарница".