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К столичным врачам поступило 16 сообщений об отравлении шаурмой

К столичным врачам поступило 16 сообщений об отравлении шаурмой

Киев  •  УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Киевские правоохранители начали расследование по факту массового отравления людей. В настоящее время из больничных учреждений поступило 16 сообщений. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Как сообщили правоохранители, в дежурную часть Днепровского управления полиции вчера в течение дня поступили сообщения врачей из разных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями.

Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения, одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

"В настоящее время из больничных учреждений поступило 16 сообщений об отравлении. Следственным отделом внесены сведения о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений... Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Днепровском районе Киева 5 человек отравились шаурмой, которую купили у метро "Дарница".

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