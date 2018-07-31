У Києві 5 людей отруїлися шаурмою

"Вчора інформація поступила, що отруїлися 5 осіб на метро "Дарниця" при купівлі шаурми. Зараз знаходяться наші інспектори на метро "Дарниця", проводиться інтоксикація даних кіосків, тому що їх там декілька", - повідомив Рубан.



Нагадаємо, начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Алла Григоренко повідомила, що українські заклади оздоровлення та відпочинку дітей продовжують нехтувати вимогами санітарного законодавства. Зазначається, що з початку оздоровчої компанії було відкрито майже 9,2 тис. закладів оздоровлення та відпочинку.



Як повідомляв УНН, директору кафе повідомили про підозру за фактом масового отруєння у Сєвєродонецьку під час проведення освітнього заходу.



