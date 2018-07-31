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У Києві 5 людей отруїлися шаурмою

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У Дніпровському районі Києва 5 людей отруїлися шаурмою, яку купили біля метро "Дарниця". Про це УНН повідомив керівник Київської Держпродспоживслужби Олег Рубан.

"Вчора інформація поступила, що отруїлися 5 осіб на метро "Дарниця" при купівлі шаурми. Зараз знаходяться наші інспектори на метро "Дарниця", проводиться інтоксикація даних кіосків, тому що їх там декілька", - повідомив Рубан.

Нагадаємо, начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Алла Григоренко повідомила, що українські заклади оздоровлення та відпочинку дітей продовжують нехтувати вимогами санітарного законодавства. Зазначається, що з початку оздоровчої компанії було відкрито майже 9,2 тис. закладів оздоровлення та відпочинку.

Як повідомляв УНН, директору кафе повідомили про підозру за фактом масового отруєння у Сєвєродонецьку під час проведення освітнього заходу.

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