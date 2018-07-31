В Киеве 5 человек отравились шаурмой

"Вчера информация поступила, что отравились 5 человек в метро "Дарница" при покупке шаурмы. Сейчас находятся наши инспекторы на метро "Дарница", проводится интоксикация данных киосков, потому что их там несколько", - сообщил Рубан.



Напомним, начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Алла Григоренко сообщила, что украинские учреждения оздоровления и отдыха детей продолжают пренебрегать требованиями санитарного законодательства. Отмечается, что с начала оздоровительной компании было открыто почти 9,2 тыс. учреждений оздоровления и отдыха.



Как сообщал УНН, директору кафе сообщили о подозрении по факту массового отравления в Северодонецке во время проведения образовательного мероприятия.



