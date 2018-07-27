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Масове отруєння на Луганщині: директору кафе повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 10163 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Директору кафе повідомили про підозру за фактом масового отруєння у Сєвєродонецьку під час проведення освітнього заходу. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.

"Директору кафе повідомлено про підозру за фактом порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання інфекційним захворюванням і боротьби із ними, що спричинили поширення цих захворювань та обрано запобіжний захід у вигляді застави", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 325 КК України за фактом масового отруєння 14 дітей та 2 дорослих у одному з торгівельних центрів Сєвєродонецька.

Як зазначено, масове отруєння дітей та дорослих сталося 20 квітня цього року перед початком проведення освітнього заходу "Дитячий Хакатон" у Сєвєродонецьку.

"Під час досудового розслідування встановлено, що особа-підприємець, будучи відповідальною за виконання вимог законодавства про безпечність та якість харчових продуктів, у межах своєї діяльності, а також в порушення вимог законодавства допустила до обігу харчових продуктів персонал, який не має спеціальної освіти та не пройшов навчання з питань гігієни", - зазначили в прокуратурі.

Через порушення технології приготування, неналежної термічної обробки продуктів та через порушення санітарних норм сталося забруднення страв патогенними мікроорганізмами - стафілококом та бактеріями групи кишкової палички.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, поліція у Сєвєродонецьку встановлює обставини групового отруєння дітей, внаслідок якого госпіталізували 15 дітей. 

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