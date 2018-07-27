Массовое отравление в Луганской области: директору кафе сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Директору кафе сообщили о подозрении по факту массового отравления в Северодонецке во время проведения образовательного мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"Директору кафе сообщено о подозрении по факту нарушения правил и норм, установленных с целью предотвращения инфекционных заболеваний и борьбы с ними, повлекших распространение этих заболеваний и избрана мера пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.
Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 325 УК Украины по факту массового отравления 14 детей и 2 взрослых в одном из торговых центров Северодонецка.
Как указано, массовое отравление детей и взрослых произошло 20 апреля этого года перед началом проведения образовательного мероприятия "Детский Хакатон" в Северодонецке.
"Во время досудебного расследования установлено, что лицо-предприниматель, будучи ответственным за выполнение требований законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов, в рамках своей деятельности, а также в нарушение требований законодательства допустила к обращению пищевых продуктов персонал, который не имеет специального образования и не прошел обучение по вопросам гигиены", - отметили в прокуратуре.
Из-за нарушения технологии приготовления, ненадлежащей термической обработки продуктов и из-за нарушения санитарных норм произошло загрязнение блюд патогенными микроорганизмами - стафилококком и бактериями группы кишечной палочки.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Напомним, полиция в Северодонецке устанавливает обстоятельства группового отравления детей, в результате которого госпитализировали 15 детей.