Кожен п’ятий дитячий табір в Україні працює із порушенням санітарних норм

Зазначається, що з початку оздоровчої компанії було відкрито майже 9,2 тис. закладів оздоровлення та відпочинку.

“З початку оздоровчої кампанії посадові особи терорганів Держпродспоживслужби взяли участь у 10,5 тис. обстежень дотримання вимог санітарного законодавства у закладах оздоровлення та відпочинку дітей. Порушення вимог санітарного законодавства встановлено у кожному п’ятому закладі — 2283 (22%), що більше, ніж у 2017 році, — 17,6%”, — йдеться у повідомленні.

За словами Григоренко, виявлені порушення стосувалися невідповідності питної води вимогам санітарних правил за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками, відсутності погодженого примірного меню та постачальників продуктів харчування, непроведення дезінфекційних заходів, незавершення ремонтних робіт, неналежного стану або кількості холодильного та технологічного обладнання харчоблоків, несвоєчасного проходження періодичних профілактичних медичних оглядів працівників та допуск до роботи без проходження медоглядів.

“Також було встановлено недостатній контроль за організацією харчування дітей, у тому числі: недотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів на харчоблоках, порушення поточності виробничих процесів, порушення технології приготування готових страв, використання заборонених у закладах оздоровлення харчових продуктів тощо”, — йдеться у повідомленні.

У підсумку перевірки дитячих таборів, посадові особи Держпродспоживслужби надали 820 приписів та 21 розпорядження керівникам закладів

Було накладено 6 штрафів. А 14 працівників, що не пройшли періодичний профілактичний медичний огляд, було відсторонено від роботи.

Нагадаємо, напередодні таборі в “Олятко”, що на Донеччині отруїлося 60 дітей. Згодом з’ясувалося, що причиною масового отруєння стали борщ та вівсянка.

Також нагадаємо, що в результаті отруєння дітей у таборі відпочинку “Славутич” на Київщині, одна дитина впала в кому.

Після цього випадку заклад обіцяли закрити, але він все одно продовжив роботу та прийняв на відпочинок нову зміну дітей.

Зауважимо, що за словами депутата Сергія Тригубенка, перевірки санаторіїв не убезпечують відпочивальників від негативних наслідків. А за масові отруєння, як дорослих, так і дітей в Україні практично не карають.