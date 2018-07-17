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Табір "Славутич", де отруїлися діти, так і не закрили - нардеп

Київ • УНН

 • 11332 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Попри публічні обіцянки губернатора Київської області Олександра Горгана закрити дитячий табір​, "Славутич" наразі готується прийняти на відпочинок нову зміну дітей. Про це на власній сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН

Він нагадав, що саме в цьому таборі (Переяслав-Хмельницького району Київської області) 2 липня сталося масове отруєння дітей. 12 з них були госпіталізовані з гострою токсикоінфекцією. Одна дитина після отруєння впала в кому, і була доправлена до “Охматдиту” у дуже тяжкому стані.

“Пізніше у МОЗ заявили, що кома дівчинки не пов’язана з отруєнням, проте лікарі не виключили, що набряк мозку стався у дитини якраз внаслідок реакції організму на інфекцію.

Тоді ж табір “Славутич” почали масово перевіряти. Знайшли низку порушень санітарних норм і встановили, що у 30 змивах з харчоблоку були присутні кишкова паличка та патогенний стафілокок.

У поліції за фактом масового ​отруєння відкрили кримінальне провадження. І саме тоді губернатор Київської ОДА заявив, що “Славутич” закриють.

Однак, на сьогодні в ОДА вперто уникають прямої відповіді на запитання, чи працює табір. Кажуть, що є протокол про закриття, який підписано губернатором та директором закладу, і тут же додають: “ну, ви ж розумієте, що цей протокол міг мати рекомендаційний характер”, — написав політик.

Він також зауважив, що “Славутич” планує прийняти на відпочинок нову зміну дітей вже 3 серпня поточного року.

“У самому таборі коментують так: "Ми були закриті, поки чекали на результати аналізів“. На пряме запитання, чи працюєте зараз, і як ви можете працювати після позитивних результатів аналізів на патогени — кидають слухавку...” — розповів Тригубенко.

Нардеп закликав батьків не ризикувати і не відправляти своїх дітей на відпочинок у “Славутич”.

Також він звернувся до Київської ОДА та правоохоронців із проханням пояснити ситуацію.

Нагадаємо, як писав УНН, 10 липня у Київській ОДА повідомили про наміри закрити табір “Славутич”.

Також нагадаємо, що цей табір належить цивільній дружині екс-президента України Віктора Януковича — Любові Полежай.

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