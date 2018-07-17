Лагерь "Славутич", где отравились дети, так и не закрыли - нардеп

Он напомнил, что именно в этом лагере (Переяслав-Хмельницкого района Киевской области) 2 июля произошло массовое отравление детей. 12 из них были госпитализированы с острой токсикоинфекцией. Один ребенок после отравления впал в кому и был доставлен ​​в "Охматдет" в очень тяжелом состоянии.

"Позже в Минздраве заявили, что кома девочки не связана с отравлением, однако врачи не исключили, что отек мозга произошел у ребенка как раз вследствие реакции организма на инфекцию.

Тогда же лагерь "Славутич" начали массово проверять. Нашли ряд нарушений санитарных норм и установили, что в 30 смывах с пищеблока присутствовали кишечная палочка и патогенный стафилококк.

В полиции по факту массового отравления открыли уголовное производство. И именно тогда губернатор Киевской ОГА заявил, что "Славутич" закроют.

Однако, на сегодня в ОГА упорно избегают прямого ответа на вопрос, работает ли лагерь. Говорят, что есть протокол о закрытии, подписанный губернатором и директором школы, и тут же добавляют: "ну, вы же понимаете, что этот протокол мог иметь рекомендательный характер", - написал политик.

Он также отметил, что "Славутич" планирует принять на отдых новую смену детей уже 3 августа текущего года.

"В самом лагере комментируют так: "Мы были закрыты, пока ждали результатов анализов". На прямой вопрос, работаете ли сейчас, и как вы можете работать после положительных результатов анализов на патогены - бросают трубку..." - рассказал Тригубенко.

Нардеп призвал родителей не рисковать и не отправлять своих детей на отдых в "Славутич".

Также он обратился в Киевскую ОГА и полицию с просьбой объяснить ситуацию.

Напомним, как писал УНН, 10 июля в Киевской ОГА сообщили о намерениях закрыть лагерь "Славутич".

Также напомним, что этот лагерь принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича - Любови Полежай.