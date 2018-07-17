Лагерь "Славутич", где отравились дети, так и не закрыли - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Несмотря на публичные обещания губернатора Киевской области Александра Горгана закрыть детский лагерь, "Славутич" сейчас готовится принять на отдых новую смену детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Сергей Тригубенко, передает УНН.
Он напомнил, что именно в этом лагере (Переяслав-Хмельницкого района Киевской области) 2 июля произошло массовое отравление детей. 12 из них были госпитализированы с острой токсикоинфекцией. Один ребенок после отравления впал в кому и был доставлен в "Охматдет" в очень тяжелом состоянии.
"Позже в Минздраве заявили, что кома девочки не связана с отравлением, однако врачи не исключили, что отек мозга произошел у ребенка как раз вследствие реакции организма на инфекцию.
Тогда же лагерь "Славутич" начали массово проверять. Нашли ряд нарушений санитарных норм и установили, что в 30 смывах с пищеблока присутствовали кишечная палочка и патогенный стафилококк.
В полиции по факту массового отравления открыли уголовное производство. И именно тогда губернатор Киевской ОГА заявил, что "Славутич" закроют.
Однако, на сегодня в ОГА упорно избегают прямого ответа на вопрос, работает ли лагерь. Говорят, что есть протокол о закрытии, подписанный губернатором и директором школы, и тут же добавляют: "ну, вы же понимаете, что этот протокол мог иметь рекомендательный характер", - написал политик.
Он также отметил, что "Славутич" планирует принять на отдых новую смену детей уже 3 августа текущего года.
"В самом лагере комментируют так: "Мы были закрыты, пока ждали результатов анализов". На прямой вопрос, работаете ли сейчас, и как вы можете работать после положительных результатов анализов на патогены - бросают трубку..." - рассказал Тригубенко.
Нардеп призвал родителей не рисковать и не отправлять своих детей на отдых в "Славутич".
Также он обратился в Киевскую ОГА и полицию с просьбой объяснить ситуацию.
Напомним, как писал УНН, 10 июля в Киевской ОГА сообщили о намерениях закрыть лагерь "Славутич".
Также напомним, что этот лагерь принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича - Любови Полежай.