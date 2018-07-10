Відзавтра на Київщині закриють табір “Славутич”, де отруїлося 12 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Київська обласна адміністрація ухвалила рішення із завтрашнього дня безстроково — до усунення недоліків, закрити дитячий табір “Славутич” у Переяслав-Хмельницькому районі, де отруїлося 12 дітей. Про це УНН повідомив голова Київської ОДА Олександр Горган.
“Сьогодні засідала спеціальна комісія Київської облдержадміністраці, і було прийнято рішення його закрити безстроково — поки не будуть усунуті недоліки і остаточні лабораторні результати не підтвердять відсутність небезпеки захворювань. Із завтрашнього дня дітей там не буде”, — сказав Горган.
Він зазначив, що проведені дослідження виявили патогенну інфекцію у харчоблоці закладу, що не виключає можливості повторного отруєння у разі продовження функціонування табору.
Як повідомляв УНН, 2 липня 2018 року у с.Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.
Одна з постраждалих - восьмирічна дівчинка - впала в кому і була госпіталізована в реанімацію.
Нагадаємо, табір "Славутич", в якому отруїлися 12 дітей, належить цивільній дружині екс-президента України Віктора Януковича Любові Полежай.