Завтра в Киевской области закроют лагерь "Славутич", где отравились 12 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Киевская областная администрация приняла решение с завтрашнего дня бессрочно - до устранения недостатков, закрыть детский лагерь "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе, где отравились 12 детей. Об этом УНН сообщил председатель Киевской ОГА Александр Горган.
“Сегодня заседала специальная комиссия Киевской облгосадминистраций, и было принято решение его закрыть бессрочно — пока не будут устранены недостатки и окончательные лабораторные результаты не подтвердят отсутствие опасности заболеваний. С завтрашнего дня детей там не будет”, — сказал Горган.
Он отметил, что проведенные исследования выявили патогенную инфекцию в пищеблоке учреждения, что не исключает возможности повторного отравления в случае продолжения функционирования лагеря.
Как сообщал УНН, 2 июля 2018 года в с.Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в ООО “Детский оздоровительный лагерь санаторного типа ”Славутич“.
Одна из пострадавших — восьмилетняя девочка — впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.
Напомним, лагерь “Славутич”, в котором отравились 12 детей, принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай.