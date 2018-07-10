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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 129408 просмотра

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Завтра в Киевской области закроют лагерь "Славутич", где отравились 12 детей

Завтра в Киевской области закроют лагерь "Славутич", где отравились 12 детей

Киев  •  УНН

 • 8620 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Киевская областная администрация приняла решение с завтрашнего дня бессрочно - до устранения недостатков, закрыть детский лагерь "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе, где отравились 12 детей. Об этом УНН сообщил председатель Киевской ОГА Александр Горган.

“Сегодня заседала специальная комиссия Киевской облгосадминистраций, и было принято решение его закрыть бессрочно — пока не будут устранены недостатки и окончательные лабораторные результаты не подтвердят отсутствие опасности заболеваний. С завтрашнего дня детей там не будет”, — сказал Горган.

Он отметил, что проведенные исследования выявили патогенную инфекцию в пищеблоке учреждения, что не исключает возможности повторного отравления в случае продолжения функционирования лагеря.

Как сообщал УНН, 2 июля 2018 года в с.Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в ООО “Детский оздоровительный лагерь санаторного типа ”Славутич“.

Одна из пострадавших — восьмилетняя девочка — впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.

Напомним, лагерь “Славутич”, в котором отравились 12 детей, принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай.

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