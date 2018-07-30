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Каждый пятый детский лагерь в Украине работает с нарушением санитарных норм

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Украинские учреждения оздоровления и отдыха детей продолжают пренебрегать требованиями санитарного законодательства. Об этом сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Алла Григоренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления.

Отмечается, что с начала оздоровительной компании было открыто почти 9,2 тыс. учреждений оздоровления и отдыха.

"С начала оздоровительной кампании должностные лица терорганов Госпродпотребслужбы приняли участие в 10,5 тыс. обследований соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях оздоровления и отдыха детей. Нарушение требований санитарного законодательства установлено в каждом пятом заведении - 2283 (22%), что больше, чем в 2017 году, - 17,6%", - говорится в сообщении.

По словам Григоренко, выявленные нарушения касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствия согласованного примерного меню и поставщиков продуктов питания, непроведения дезинфекционных мероприятий, незавершение ремонтных работ, ненадлежащего состояния или количества холодильного и технологического оборудования пищеблоков, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работников и допуск к работе без прохождения медосмотров.

"Также было установлено недостаточный контроль за организацией питания детей, в том числе: несоблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов пищеблоках, нарушение производственных процессов, нарушение технологии приготовления готовых блюд, использование запрещенных в оздоровительных учреждениях пищевых продуктов и т.д.", - говорится в сообщении.

В итоге проверки детских лагерей, должностные лица Госпродпотребслужбы предоставили 820 предписаний и 21 распоряжения руководителям учреждений.

Было наложено 6 штрафов. А 14 работников, не прошедших периодический профилактический медицинский осмотр, было отстранено от работы.

Напомним, накануне в лагере "Олятко" в Донецкой области отравились 60 детей. Впоследствии выяснилось, что причиной массового отравления стали борщ и овсянка.

Также напомним, что в результате отравления детей в лагере отдыха "Славутич" в Киевской области, один ребенок впал в кому.

После этого случая заведение обещали закрыть, но оно все равно продолжило работу и приняло на отдых новую смену детей.

Отметим, что по словам депутата Сергея Тригубенко, проверки санаториев не ограждают отдыхающих от негативных последствий. А за массовые отравления, как взрослых, так и детей в Украине практически не наказывают.

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