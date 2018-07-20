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Отруєння дітей у таборі "Славутич": батьки дівчинки у комі - позиватимуться до суду

Отруєння дітей у таборі "Славутич": батьки дівчинки у комі - позиватимуться до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Батьки дівчинки, яка впала у кому в результаті масового отруєння дітей у таборі “Славутич” під Києвом — позиватимуться до суду. Про це вони повідомили в ефірі одного з українських телеканалів, інформує УНН.

Батьки 8-річної дитини, яка тяжко постраждала в результаті отруєння чи не цілодобово перебувають у відділенні токсикології столичного “Охматдиту”. Два тижні тому туди привезли їхню дитину в комі та на апараті штучної вентиляції легенів. Позитивної динаміки лікарі за цей час не спостерігають.

До табору дівчинка потрапила 1 липня разом із іншими гімнастками, доти була цілком здоровою дитиною. Наступного ранку батькі дізналися, що дітям у таборі зле. Згодом була викликана “швидка”, яка доправила дівчинку до районної лікарні. Протягом ночі лікарі там боролися за життя дівчинки — в неї зупинялося дихання, починалися страшні судоми, дитина до свідомості так і не прийшла. “Спочатку лікарі сказали, що вкололи їй розслаблююче і вона ввійшла в медикаментозний сон, але медикаментозний сон так і не закінчився”, — повідомили батьки.

Вони ввже консультувалися з закордонними клініками, але і в Америці, і в Європі їм відповідають однаково. “Конкретного лікування для вашої дитини не існує”, — зазначили вони.

Найбільше Юлю (матір дитини) обурює той факт, що її Марго вчасно не надали допомогу, а від неї фактично приховували стан дитини. Родина вже готує позов до суду. “Немає позиції, що ми хочемо якогось відшкодування чи якихось матеріальних благ. Позиція така, що дитина постраждала внаслідок неналежних санітарних умов і якоїсь службової халатності з боку посадових осіб даного табору. Відповідно, вони мають бути притягнуті до відповідальності”, — пояснив адвокат Тарас Безпалий. Також юристи переконані, що керівництво табору перешкоджає слідству.

Як повідомляв УНН, попри публічні обіцянки губернатора Київської області Олександра Горгана закрити дитячий табір​, “Славутич” наразі готується прийняти на відпочинок нову зміну дітей. Про це на власній сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тригубенко.

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