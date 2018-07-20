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Отравление детей в лагере "Славутыч": родители девочки в коме - будут обращаться в суд

Отравление детей в лагере "Славутыч": родители девочки в коме - будут обращаться в суд

Киев  •  УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Родители девочки, которая впала в кому в результате массового отравления детей в лагере “Славутыч” под Киевом — будут обращаться в суд. Об этом они сообщили в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Родители 8-летнего ребенка, который тяжело пострадал в результате отравления чуть-ли не круглосуточно находятся в отделении токсикологии столичного “Охматдета”. Две недели назад туда привезли их ребенка в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких. Положительной динамики врачи за это время не наблюдают.

В лагерь девочка попала 1 июля вместе с другими гимнастками, до этого была вполне здоровым ребенком. На следующее утро родители узнали, что детям в лагере плохо. Впоследствии была вызвана “скорая”, которая доставила девочку в районную больницу. В течение ночи врачи там боролись за жизнь девочки — у нее останавливалось дыхание, начинались страшные судороги, ребенок в сознании так и не пришел. “Сначала врачи сказали, что укололи ей расслабляющее и она вошла в медикаментозный сон, но медикаментозный сон так и не закончился”, — сообщили родители.

Они в уже консультировались с зарубежными клиниками, но и в Америке, и в Европе им отвечают одинаково. “Конкретного лечения для вашего ребенка не существует”, — отметили они.

Больше всего Юлю (мать ребенка) возмущает тот факт, что ее Марго вовремя не оказали помощь, а от нее фактически скрывали состояние ребенка. Семья уже готовит иск в суд. “Нет позиции, что мы хотим какого-то возмещения или каких-то материальных благ. Позиция такова, что ребенок пострадал в результате ненадлежащих санитарных условий и какой-то служебной халатности со стороны должностных лиц данного лагеря. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности”, — пояснил адвокат Тарас Беспалый. Также юристы убеждены, что руководство лагеря препятствует следствию.

Как сообщал УНН, несмотря на публичные обещания губернатора Киевской области Александра Горгана закрыть детский лагерь, “Славутич” сейчас готовится принять на отдых новую смену детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Сергей Тригубенко.

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