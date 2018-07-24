Причиною отруєння у таборі "Орлятко" стали борщ і вівсянка – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Джерелом масового отруєння у дитячому таборі "Орлятко" у Донецькій області виявилася співробітниця харчоблоку. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як зазначено, експерти провели низку лабораторних досліджень. Вони стверджують, що дітей заразили гострою дизентерією Зонне. Це захворювання, як говорять фахівці, передається тільки від людини до людини. Найімовірніше, розповідають в лабораторії, працівники їдальні, які хворіють на дизентерію, брудними руками розкладали їжу.
"Дизентерія дітям дійшла з борщу по-українськи, який був приготований, і з вівсяної каші. Джерелом захворювання послужила співробітниця харчоблоку, яка була носієм. Тобто, у неї не було клінічних проявів, а збудник в ній був присутній. Через те, що на підприємстві було безліч санітарних порушень, стало можливим зараження їжі, яку давали дітям", - розповідає завідуюча відділенням епідеміологічних досліджень Донецького обласного лабораторного центру Вікторія Бочко.
Нагадаємо, отруєння дітей у таборі "Орлятко" у Донецькій області сталося 16 липня. Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.
Табір вирішили закрити від 18 липня. Згодом діагноз "дизентерія" було підтверджено у 56 дітей та 4 дорослих, які постраждали внаслідок отруєння.