Отруєння в таборі “Орлятко”: у 60 постраждалих підтвердився діагноз “дизентерія”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Діагноз “дизентерія” підтверджено у 56 дітей та 4 дорослих, які постраждали внаслідок отруєння у таборі “Орлятко”. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Дизентерія підтверджена у 56 дітей і 4 дорослих. Це остання інформація на цей момент щодо масового отруєння у таборі „Орлятко“. Наразі у лікарні міста Слов’янська у 22 вже осіб підтверджений діагноз, у стаціонарі перебувають 16 дітей. Лимани — у 5-х підтверджений діагноз, у стаціонарі зараз 7 дітей. Краматорськ — у 22-х підтверджений діагноз, у стаціонарі перебуває 1 дитина та 1 дорослий. Мирноград — підтверджений діагноз у 6, у стаціонарі знаходяться — 3 людини. Костянтинівка — підтверджений діагноз у одного, у стаціонарі також знаходиться одна людина. Дружківка — підтверджений діагноз у 4-х, у стаціонарі знаходяться 7 осіб”, — уточнила вона.
Стан хворих — ближче до задовільного, додала Денісова.
“Завершується курс антибактеріальної терапії. 30 дітей вже готують до виписки”, — розповіла Уповноважений ВР.
Нагадаємо, масове отруєння дітей у таборі сталося 16 липня. Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.