Отравление в лагере "Орленок": у 60 пострадавших подтвердился диагноз "дизентерия"

"Дизентерия подтверждена у 56 детей и 4 взрослых. Это последняя информация на данный момент о массовом отравлении в лагере "Орленок". Сейчас в больнице города Славянска у 22 уже человек подтвержден диагноз, в стационаре находятся 16 детей. Лиманы - у пятерых подтвержден диагноз, на стационаре сейчас 7 детей. Краматорск - у 22-х подтвержден диагноз, в на стационаре находится один ребенок и один взрослый. Мирноград - подтвержденный диагноз у шести, на стационаре находятся - 3 человека. Константиновка - подтвержден диагноз у одного, на стационаре также находится один человек. Дружковка - подтвержден диагноз у 4-х, на стационаре находятся 7 человек", - уточнила она.

Состояние больных - ближе к удовлетворительному, добавила Денисова.

"Завершается курс антибактериальной терапии. 30 детей уже готовят к выписке", - рассказала Уполномоченный ВР.

Напомним, массовое отравление детей в лагере произошло 16 июля. После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Лагерь решили закрыть от 18 июля.