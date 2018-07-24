Причиной отравления в лагере "Орленок" стали борщ и овсянка – СМИ

Как указано, эксперты провели ряд лабораторных исследований. Они утверждают, что детей заразили острой дизентерией Зонне. Это заболевание, как говорят специалисты, передается только от человека к человеку. Скорее всего, рассказывают в лаборатории, работники столовой, болеющие дизентерией, грязными руками раскладывали пищу.

"Дизентерия детям пришла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал. Из-за того, что на предприятии было множество санитарных нарушений, стало возможным заражение пищи, которую давали детям", - рассказывает заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Напомним, отравление детей в лагере "Орленок" в Донецкой области произошло 16 июля. После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Лагерь решили закрыть от 18 июля. Впоследствии диагноз "дизентерия" был подтвержден у 56 детей и 4 взрослых, пострадавших в результате отравления.