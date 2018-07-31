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До столичних лікарів надійшло 16 повідомлень щодо отруєння шаурмою

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Київські правоохоронці розпочали розслідування за фактом масового отруєння людей. На цей час від лікарняних закладів надійшло 16 повідомлень. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Як повідомили правоохоронці, до чергової частини Дніпровського управління поліції вчора впродовж дня надійшли повідомлення лікарів із різних інфекційних відділень медичних закладів про госпіталізацію громадян з гострими кишковими інфекціями.

Встановлено, що напередодні потерпілі купували шаурму на проспекті Броварському, після вживання якої почали себе погано почувати. Їх доставили до лікувальних закладів, одна потерпіла відмовилася від госпіталізації.

“На цей час із лікарняних закладів надійшло 16 повідомлень про отруєння. Слідчим відділом внесено відомості про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням... Наразі призначено ряд експертиз, серед яких судово-медичні та продуктів харчування. Також проводиться перевірка закладу, у якому громадяни придбали фаст-фуд. Поліція вилучила обладнання та спілкується із власником та працівниками”, — повідомили у поліції.

Як повідомляв УНН, у Дніпровському районі Києва 5 людей отруїлися шаурмою, яку купили біля метро “Дарниця”.

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