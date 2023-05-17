Массированные воздушные атаки: россия хочет запутать украинское ПВО и заставить отложить контрнаступление - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону и заставить Украину отложить контрнаступление. Об этом заявил официальный представитель США, знакомый с ситуацией, пишет CNN, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, рф осуществляет более масштабные воздушные атаки одновременно с нескольких направлений, нацелившись на центры управления в Киеве и другие важные объекты.
Вероятно, такими атаками россия пытается заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление, сказал чиновник. Но Украина выдержала атаки, перехватив высокий процент ракет и беспилотников благодаря системам ПВО, которые предоставили западные партнеры.
Также представитель США заметил, что массированные атаки могут даже пойти на пользу Украине, ведь россия все глубже увязает в ограниченности собственных высокоточных боеприпасов.
Ранее
В небе над Украиной за ночь 16 мая уничтожили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты - все из 18 запущенных российскими войсками ракет, а также все запущенные дроны.
Напоминаем
Анна Маляр отметила, что ложные заявления россии о якобы успехах на фронте и уничтожении системы ПВО Patriot свидетельствуют о том, что на самом деле оккупанты боятся украинского контрнаступления.
Также в Белом доме не могут подтвердить, что Patriot в Украине был поврежден.