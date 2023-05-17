Масовані повітряні атаки: росія хоче заплутати українське ППО та змусити відкласти контрнаступ - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону та змусити Україну відкласти контрнаступ. Про це заявив офіційний представник США, обізнаний із ситуацією, пише CNN, передає УНН.
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За словами чиновника, рф здійснює масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, націлившись на центри управління в Києві та інші важливі об’єкти.
Ймовірно, такими атаками росія намагається змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ, сказав чиновник. Але Україна витримала атаки, перехопивши високий відсоток ракет і безпілотників завдяки системам ППО, які надали західні партнери.
Також представник США зауважив, що масовані атаки можуть навіть піти на користь Україні, адже росія все глибше грузне в обмеженості власних високоточних боєприпасів.
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У небі над Україною за ніч 16 травня знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети - усі з 18 запущених російськими військами ракет, а також усі запущені дрони.
Нагадаємо
Ганна Маляр зазначила, що хибні заяви росії про нібито успіхи на фронті та знищення системи ППО Patriot свідчать про те, що насправді окупанти бояться українського контрнаступу.
Також у Білому домі не можуть підтвердити, що Patriot в Україні було пошкоджено.