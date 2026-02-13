Масленица: история праздника и традиционные блюда
Киев • УНН
До середины ХХ века Масленица называлась "Сыропуст" или "Сырная неделя", а главным блюдом были вареники. УНН предлагает три традиционных рецепта вареников и блинов.
Принято считать, что главное блюдо Масленицы - блины, однако до середины ХХ века праздник носил названия "Сыропуст", "Сырная неделя" или "Сыропустная неделя", неделя перед постом, когда еще разрешены молочные продукты. Хотя сейчас и принято готовить только блины, главным блюдом на Масленицу всегда были вареники. УНН предлагает 3 традиционных рецепта на Масленицу.
Кулинарные традиции
Масленица всегда проходит за неделю до Великого поста, когда мясо уже есть нельзя, поэтому главные ингредиенты - творог, масло и яйца. Центральным блюдом праздничного стола всегда были вареники с творогом, их и варили, и даже запекали, это блюдо было неотъемлемой частью стола каждый день. Иногда творога не хватало, поэтому вареники готовили и с другими начинками, а именно: капустой - тушеной и квашеной, вареным картофелем, грибами, фасолью, маком, калиной или сухофруктами. Также часто готовили ленивые вареники из муки или картофельные. Блины все-таки были, но не такие, как мы привыкли их видеть сегодня. Их делали на дрожжевом тесте, для пышности, их начиняли творогом с перетертым яйцом, скручивали и запекали в печи. Называлось такое блюдо "налисники". Возникает вопрос, почему сейчас центральным блюдом на Масленицу являются тоненькие блины. Ответ прост - они появились в середине ХХ века, когда в советских республиках были введены единые праздники и обряды. Именно в этот период изменилось название и традиционные блюда.
Вареники с творогом
Ингредиенты:
- 400 г муки;
- 200 мл воды;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. сахара;
- ⅓ ч. л. соли;
- 300 г творога;
- 1 ст. л. сахара или меда;
- 1 желток;
- 50 г сливочного масла;
- сметана или мед для подачи.
Приготовление:
- В муку добавьте воду, растительное масло, сахар и соль, перемешайте сначала ложкой, а затем вымесите руками. Оставьте тесто на 10 минут.
- В посуде смешайте творог, сахар или мед, желток и хорошо перемешайте начинку.
- Раскатайте тесто и с помощью стакана вырежьте кружочки.
- Выложите начинку и слепите их.
- Вскипятите воду и вкиньте вареники. Варите 2-3 минуты после закипания воды вместе с варениками.
- Подавайте вареники горячими с маслом. Готово! Приятного аппетита!
Ленивые вареники с творогом
Ингредиенты:
- 300 г творога;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. сахара;
- 4 ст. л. муки;
- 1 щепотка соли (+ щепотка, чтобы добавить в воду при варке);
- 3 г цедры лимона;
- 200 г натурального йогурта;
- 1 ст. л. сахарной пудры;
- 2 веточки мяты.
Приготовление:
- В емкость перетрите творог, чтобы не было комочков, и натрите цедру половины лимона, добавьте сахар, соль, муку и замесите тесто.
- Раскатайте тесто на две длинные колбаски и порежьте, чтобы варенички были примерно одинакового размера. Немного приплюсните и присыпьте мукой.
- После закипания воды добавьте варенички и готовьте 2 минуты, после того, как они всплывут.
- Для соуса смешайте йогурт, сахарную пудру и измельченную мяту. Хорошо перемешайте.
- Подавайте ленивые вареники горячими и с соусом. Готово! Приятного аппетита!
Традиционные налистники с творогом
Ингредиенты:
- 250 г муки;
- 650 мл молока;
- 3 яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- 50 мл растительного масла;
- щепотка соли;
- 400 г творога;
- 50 г изюма;
- 1 яйцо (опционально);
- 2 ст. л. сахара;
- 100 г сметаны (для подачи);
- 60 г сливочного масла (опционально).
Приготовление:
- В миске взбейте три яйца и сахар до образования небольшой пены. Добавьте половину молока и муку, перемешайте до однородности.
- Добавьте остаток молока, соль и растительное масло, еще раз хорошо перемешайте. Пожарьте блины.
- Для начинки в посуде смешайте творог, сахар и яйцо. По желанию можете добавить изюм. Тщательно перемешайте.
- На край блина положите начинку и закрутите. На этом этапе можно остановиться и уже начинать лакомиться, но по традиции их еще запекают.
- Разогрейте духовку до 170 градусов. В форму, смазанную маслом, выложите блины, при необходимости их можно разрезать. Смажьте их маслом.
- Накройте форму фольгой и поставьте запекаться на 30 минут. Готово! Приятного аппетита!
