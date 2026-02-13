$42.990.04
Масленица: история праздника и традиционные блюда

Киев • УНН

 • 30 просмотра

До середины ХХ века Масленица называлась "Сыропуст" или "Сырная неделя", а главным блюдом были вареники. УНН предлагает три традиционных рецепта вареников и блинов.

Масленица: история праздника и традиционные блюда

Принято считать, что главное блюдо Масленицы - блины, однако до середины ХХ века праздник носил названия "Сыропуст", "Сырная неделя" или "Сыропустная неделя", неделя перед постом, когда еще разрешены молочные продукты. Хотя сейчас и принято готовить только блины, главным блюдом на Масленицу всегда были вареники. УНН предлагает 3 традиционных рецепта на Масленицу.

Кулинарные традиции

Масленица всегда проходит за неделю до Великого поста, когда мясо уже есть нельзя, поэтому главные ингредиенты - творог, масло и яйца. Центральным блюдом праздничного стола всегда были вареники с творогом, их и варили, и даже запекали, это блюдо было неотъемлемой частью стола каждый день. Иногда творога не хватало, поэтому вареники готовили и с другими начинками, а именно: капустой - тушеной и квашеной, вареным картофелем, грибами, фасолью, маком, калиной или сухофруктами. Также часто готовили ленивые вареники из муки или картофельные. Блины все-таки были, но не такие, как мы привыкли их видеть сегодня. Их делали на дрожжевом тесте, для пышности, их начиняли творогом с перетертым яйцом, скручивали и запекали в печи. Называлось такое блюдо "налисники". Возникает вопрос, почему сейчас центральным блюдом на Масленицу являются тоненькие блины. Ответ прост - они появились в середине ХХ века, когда в советских республиках были введены единые праздники и обряды. Именно в этот период изменилось название и традиционные блюда. 

Вареники с творогом

Ингредиенты:

  • 400 г муки;
    • 200 мл воды;
      • 2 ст. л. растительного масла;
        • 1 ч. л. сахара;
          • ⅓ ч. л. соли;
            • 300 г творога;
              • 1 ст. л. сахара или меда;
                • 1 желток;
                  • 50 г сливочного масла;
                    • сметана или мед для подачи.

                      Приготовление:

                      1. В муку добавьте воду, растительное масло, сахар и соль, перемешайте сначала ложкой, а затем вымесите руками. Оставьте тесто на 10 минут.
                        1. В посуде смешайте творог, сахар или мед, желток и хорошо перемешайте начинку.
                          1. Раскатайте тесто и с помощью стакана вырежьте кружочки.
                            1. Выложите начинку и слепите их.
                              1. Вскипятите воду и вкиньте вареники. Варите 2-3 минуты после закипания воды вместе с варениками. 
                                1. Подавайте вареники горячими с маслом. Готово! Приятного аппетита!

                                  Ленивые вареники с творогом 

                                  Ингредиенты:

                                  • 300 г творога;
                                    • 1 яйцо;
                                      • 2 ст. л. сахара;
                                        • 4 ст. л. муки; 
                                          • 1 щепотка соли (+ щепотка, чтобы добавить в воду при варке); 
                                            • 3 г цедры лимона;
                                              • 200 г натурального йогурта; 
                                                • 1 ст. л. сахарной пудры; 
                                                  • 2 веточки мяты.

                                                    Приготовление: 

                                                    1. В емкость перетрите творог, чтобы не было комочков, и натрите цедру половины лимона, добавьте сахар, соль, муку и замесите тесто. 
                                                      1. Раскатайте тесто на две длинные колбаски и порежьте, чтобы варенички были примерно одинакового размера. Немного приплюсните и присыпьте мукой.
                                                        1. После закипания воды добавьте варенички и готовьте 2 минуты, после того, как они всплывут.
                                                          1. Для соуса смешайте йогурт, сахарную пудру и измельченную мяту. Хорошо перемешайте. 
                                                            1. Подавайте ленивые вареники горячими и с соусом. Готово! Приятного аппетита! 

                                                              Традиционные налистники с творогом 

                                                              Ингредиенты: 

                                                              • 250 г муки;
                                                                • 650 мл молока;
                                                                  • 3 яйца; 
                                                                    • 2 ст. л. сахара; 
                                                                      • 50 мл растительного масла;
                                                                        • щепотка соли;
                                                                          • 400 г творога; 
                                                                            • 50 г изюма;
                                                                              • 1 яйцо (опционально);
                                                                                • 2 ст. л. сахара; 
                                                                                  • 100 г сметаны (для подачи); 
                                                                                    • 60 г сливочного масла (опционально).

                                                                                      Приготовление:

                                                                                      1. В миске взбейте три яйца и сахар до образования небольшой пены. Добавьте половину молока и муку, перемешайте до однородности.
                                                                                        1. Добавьте остаток молока, соль и растительное масло, еще раз хорошо перемешайте. Пожарьте блины.
                                                                                          1. Для начинки в посуде смешайте творог, сахар и яйцо. По желанию можете добавить изюм. Тщательно перемешайте.
                                                                                            1. На край блина положите начинку и закрутите. На этом этапе можно остановиться и уже начинать лакомиться, но по традиции их еще запекают. 
                                                                                              1. Разогрейте духовку до 170 градусов. В форму, смазанную маслом, выложите блины, при необходимости их можно разрезать. Смажьте их маслом.
                                                                                                1. Накройте форму фольгой и поставьте запекаться на 30 минут. Готово! Приятного аппетита!

                                                                                                  Александра Василенко

