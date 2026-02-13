Масленица: история праздника и традиционные блюда

Принято считать, что главное блюдо Масленицы - блины, однако до середины ХХ века праздник носил названия "Сыропуст", "Сырная неделя" или "Сыропустная неделя", неделя перед постом, когда еще разрешены молочные продукты. Хотя сейчас и принято готовить только блины, главным блюдом на Масленицу всегда были вареники. УНН предлагает 3 традиционных рецепта на Масленицу.

Кулинарные традиции

Масленица всегда проходит за неделю до Великого поста, когда мясо уже есть нельзя, поэтому главные ингредиенты - творог, масло и яйца. Центральным блюдом праздничного стола всегда были вареники с творогом, их и варили, и даже запекали, это блюдо было неотъемлемой частью стола каждый день. Иногда творога не хватало, поэтому вареники готовили и с другими начинками, а именно: капустой - тушеной и квашеной, вареным картофелем, грибами, фасолью, маком, калиной или сухофруктами. Также часто готовили ленивые вареники из муки или картофельные. Блины все-таки были, но не такие, как мы привыкли их видеть сегодня. Их делали на дрожжевом тесте, для пышности, их начиняли творогом с перетертым яйцом, скручивали и запекали в печи. Называлось такое блюдо "налисники". Возникает вопрос, почему сейчас центральным блюдом на Масленицу являются тоненькие блины. Ответ прост - они появились в середине ХХ века, когда в советских республиках были введены единые праздники и обряды. Именно в этот период изменилось название и традиционные блюда.

Вареники с творогом

Ингредиенты:

400 г муки;

200 мл воды;

2 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сахара;

⅓ ч. л. соли;

300 г творога;

1 ст. л. сахара или меда;

1 желток;

50 г сливочного масла;

сметана или мед для подачи.

Приготовление:

В муку добавьте воду, растительное масло, сахар и соль, перемешайте сначала ложкой, а затем вымесите руками. Оставьте тесто на 10 минут. В посуде смешайте творог, сахар или мед, желток и хорошо перемешайте начинку. Раскатайте тесто и с помощью стакана вырежьте кружочки. Выложите начинку и слепите их. Вскипятите воду и вкиньте вареники. Варите 2-3 минуты после закипания воды вместе с варениками. Подавайте вареники горячими с маслом. Готово! Приятного аппетита!

Ленивые вареники с творогом

Ингредиенты:

300 г творога;

1 яйцо;

2 ст. л. сахара;

4 ст. л. муки;

1 щепотка соли (+ щепотка, чтобы добавить в воду при варке);

3 г цедры лимона;

200 г натурального йогурта;

1 ст. л. сахарной пудры;

2 веточки мяты.

Приготовление:

В емкость перетрите творог, чтобы не было комочков, и натрите цедру половины лимона, добавьте сахар, соль, муку и замесите тесто. Раскатайте тесто на две длинные колбаски и порежьте, чтобы варенички были примерно одинакового размера. Немного приплюсните и присыпьте мукой. После закипания воды добавьте варенички и готовьте 2 минуты, после того, как они всплывут. Для соуса смешайте йогурт, сахарную пудру и измельченную мяту. Хорошо перемешайте. Подавайте ленивые вареники горячими и с соусом. Готово! Приятного аппетита!

Традиционные налистники с творогом

Ингредиенты:

250 г муки;

650 мл молока;

3 яйца;

2 ст. л. сахара;

50 мл растительного масла;

щепотка соли;

400 г творога;

50 г изюма;

1 яйцо (опционально);

2 ст. л. сахара;

100 г сметаны (для подачи);

60 г сливочного масла (опционально).

Приготовление:

В миске взбейте три яйца и сахар до образования небольшой пены. Добавьте половину молока и муку, перемешайте до однородности. Добавьте остаток молока, соль и растительное масло, еще раз хорошо перемешайте. Пожарьте блины. Для начинки в посуде смешайте творог, сахар и яйцо. По желанию можете добавить изюм. Тщательно перемешайте. На край блина положите начинку и закрутите. На этом этапе можно остановиться и уже начинать лакомиться, но по традиции их еще запекают. Разогрейте духовку до 170 градусов. В форму, смазанную маслом, выложите блины, при необходимости их можно разрезать. Смажьте их маслом. Накройте форму фольгой и поставьте запекаться на 30 минут. Готово! Приятного аппетита!

