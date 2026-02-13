Масниця: історія свята та традиційні страви
Київ • УНН
До середини ХХ століття Масниця називалася "Сиропус" або "Сирна неділя", а головною стравою були вареники. УНН пропонує три традиційні рецепти вареників і налисників.
Заведено вважати, що головна страва масниці - млинці, проте до середини ХХ століття свято носило назви "Сиропус", "Сирна неділя" або "Сиропусний тиждень", тиждень перед постом, коли ще дозволені молочні продукти. Хоча зараз і повелося готувати лише млинці, головною стравою на масляну завжди були вареники. УНН пропонує 3 традиційні рецепти на масницю.
Кулінарні традиції
Масниця завжди відбувається за тиждень до Великого посту, коли мʼясо вже їсти не можна, тому головні інгредієнти - сир, масло і яйця. Центральною стравою святкового столу завжди були вареники з сиром, їх і варили, і навіть запікали, ця страва була невідʼємною частиною столу кожного дня. Інколи сиру не вистачало, тому вареники готували і з іншими начинками, а саме: капустою – тушкованою та квашеною, вареною картоплею, грибами, квасолею, маком, калиною або сухофруктами. Також часто готували ліниві вареники з борошна або картопляні. Млинці все-таки були, але не такі, як ми звикли їх бачити сьогодні. Їх робили на дріжджовому тісті, задля пухкості, їх начиняли сиром з перетертим яйцем, скручували і запікали у печі. Називалась така страва "налисники". Виникає питання, чому зараз центральною стравою на масницю є тоненькі млинці. Відповідь проста - вони зʼявилися в середині ХХ століття, коли в радянських республіках були запроваджені єдині свята та обряди. Саме в цей період змінилася назва та традиційні страви.
Вареники з сиром
Інгредієнти:
- 400 г борошна;
- 200 мл води;
- 2 ст. л. олії;
- 1 ч. л. цукру;
- ⅓ ч. л. солі;
- 300 г сиру;
- 1 ст. л. цукру чи меду;
- 1 жовток;
- 50 г масла;
- сметана чи мед для подачі.
Приготування:
- У борошно додайте воду, олію цукор та сіль, перемішайте спочатку ложкою, а потім вимісіть руками. Залиште тісто на 10 хвилин.
- У посудині змішайте сир, цукор чи мед, жовток та гарно змішайте начинку.
- Розкачайте тісто та за допомогою стакану виріжте кружечки.
- Викладіть начинку та зліпіть їх.
- Закипʼятіть воду та вкиньте вареники. Варіть 2-3 хвилини після закипання води разом з варениками.
- Подавайте вареники гарячими з маслом. Готово! Смачного!
Ліниві вареники з сиром
Інгредієнти:
- 300 г сиру;
- 1 яйце;
- 2 ст. л. цукру;
- 4 ст. л. борошна;
- 1 дрібка солі (+ дрібка, щоб додати в воду при варінні);
- 3 г цедри лимона;
- 200 г натурального йогурту;
- 1 ст. л. цукрової пудри;
- 2 гілочки м'яти.
Приготування:
- У ємність перетріть сир, щоб не було грудочок, та натріть цедру половини лимона, додайте цукор, сіль, борошно і замісіть тісто.
- Розкатайте тісто на дві довгі ковбаски та поріжте, щоб варенички були приблизно однакової величини. Трохи приплюсніть на присипте борошном.
- Після закипання води додайте варенички і готуйте 2 хвилини, після того, як вони спливуть.
- Для соусу змішайте йогурт, цукрову пудру і подрібнену мʼяту. Гарно змішайте.
- Подавайте ліниві вареники гарячими і з соусом. Готово! Смачного!
Традиційні налисники з сиром
Інгредієнти:
- 250 г борошна;
- 650 мл молока;
- 3 яйця;
- 2 ст. л. цукру;
- 50 мл олії;
- дрібка солі;
- 400 г кисломолочного сиру;
- 50 г родзинок;
- 1 яйце (опційно);
- 2 ст. л. цукру;
- 100 г сметани (для подачі);
- 60 г вершкового масла (опційно).
Приготування:
- У мисці збийте три яйця і цукор до утворення невеликої піни. Додайте половину молока та борошно, перемішайте до однорідності.
- Додайте залишок молока, сіль та олію, ще раз добре перемішайте. Посмажте млинці.
- Для начинки у посудині змішайте сир, цукор і яйце. За бажанням можете додати родзинки. Ретельно перемішайте.
- На край млинця покладіть начинку та закрутіть. На цьому етапі можна зупинитись і вже починати ласувати, але за традицією їх ще запікають.
- Розігрійте духовку на 170 градусів. У форму, змащену маслом, викладіть млинці, за потреби їх можна розрізати. Змажте їх маслом.
- Накрийте форму фольгою та поставте запікатися на 30 хвилин. Готово! Смачного!
