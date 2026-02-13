$42.990.04
Масниця: історія свята та традиційні страви

Київ • УНН

 • 22 перегляди

До середини ХХ століття Масниця називалася "Сиропус" або "Сирна неділя", а головною стравою були вареники. УНН пропонує три традиційні рецепти вареників і налисників.

Масниця: історія свята та традиційні страви

Заведено вважати, що головна страва масниці - млинці, проте до середини ХХ століття свято носило назви "Сиропус", "Сирна неділя" або "Сиропусний тиждень", тиждень перед постом, коли ще дозволені молочні продукти. Хоча зараз і повелося готувати лише млинці, головною стравою на масляну завжди були вареники. УНН пропонує 3 традиційні рецепти на масницю.

Кулінарні традиції

Масниця завжди відбувається за тиждень до Великого посту, коли мʼясо вже їсти не можна, тому головні інгредієнти - сир, масло і яйця. Центральною стравою святкового столу завжди були вареники з сиром, їх і варили, і навіть запікали, ця страва була невідʼємною частиною столу кожного дня. Інколи сиру не вистачало, тому вареники готували і з іншими начинками, а саме: капустою – тушкованою та квашеною, вареною картоплею, грибами, квасолею, маком, калиною або сухофруктами. Також часто готували ліниві вареники з борошна або картопляні. Млинці все-таки були, але не такі, як ми звикли їх бачити сьогодні. Їх робили на дріжджовому тісті, задля пухкості, їх начиняли сиром з перетертим яйцем, скручували і запікали у печі. Називалась така страва "налисники". Виникає питання, чому зараз центральною стравою на масницю є тоненькі млинці. Відповідь проста - вони зʼявилися в середині ХХ століття, коли в радянських республіках були запроваджені єдині свята та обряди. Саме в цей період змінилася назва та традиційні страви. 

Вареники з сиром

Інгредієнти:

  • 400 г борошна;
    • 200 мл води;
      • 2 ст. л. олії;
        • 1 ч. л. цукру;
          • ⅓ ч. л. солі;
            • 300 г сиру;
              • 1 ст. л. цукру чи меду;
                • 1 жовток;
                  • 50 г масла;
                    • сметана чи мед для подачі.

                      Приготування:

                      1. У борошно додайте воду, олію цукор та сіль, перемішайте спочатку ложкою, а потім вимісіть руками. Залиште тісто на 10 хвилин.
                        1. У посудині змішайте сир, цукор чи мед, жовток та гарно змішайте начинку.
                          1. Розкачайте тісто та за допомогою стакану виріжте кружечки.
                            1. Викладіть начинку та зліпіть їх.
                              1. Закипʼятіть воду та вкиньте вареники. Варіть 2-3 хвилини після закипання води разом з варениками. 
                                1. Подавайте вареники гарячими з маслом. Готово! Смачного!

                                  Ліниві вареники з сиром 

                                  Інгредієнти:

                                  • 300 г сиру;
                                    • 1 яйце;
                                      • 2 ст. л. цукру;
                                        • 4 ст. л. борошна; 
                                          • 1 дрібка солі (+ дрібка, щоб додати в воду при варінні); 
                                            • 3 г цедри лимона;
                                              • 200 г натурального йогурту; 
                                                • 1 ст. л. цукрової пудри; 
                                                  • 2 гілочки м'яти.

                                                    Приготування: 

                                                    1. У ємність перетріть сир, щоб не було грудочок, та натріть цедру половини лимона, додайте цукор, сіль, борошно і замісіть тісто. 
                                                      1. Розкатайте тісто на дві довгі ковбаски та поріжте, щоб варенички були приблизно однакової величини. Трохи приплюсніть на присипте борошном.
                                                        1. Після закипання води додайте варенички і готуйте 2 хвилини, після того, як вони спливуть.
                                                          1. Для соусу змішайте йогурт, цукрову пудру і подрібнену мʼяту. Гарно змішайте. 
                                                            1. Подавайте ліниві вареники гарячими і з соусом. Готово! Смачного! 

                                                              Традиційні налисники з сиром 

                                                              Інгредієнти: 

                                                              • 250 г борошна;
                                                                • 650 мл молока;
                                                                  • 3 яйця; 
                                                                    • 2 ст. л. цукру; 
                                                                      • 50 мл олії;
                                                                        • дрібка солі;
                                                                          • 400 г кисломолочного сиру; 
                                                                            • 50 г родзинок;
                                                                              • 1 яйце (опційно);
                                                                                • 2 ст. л. цукру; 
                                                                                  • 100 г сметани (для подачі); 
                                                                                    • 60 г вершкового масла (опційно).

                                                                                      Приготування:

                                                                                      1. У мисці збийте три яйця і цукор до утворення невеликої піни. Додайте половину молока та борошно, перемішайте до однорідності.
                                                                                        1. Додайте залишок молока, сіль та олію, ще раз добре перемішайте. Посмажте млинці.
                                                                                          1. Для начинки у посудині змішайте сир, цукор і яйце. За бажанням можете додати родзинки. Ретельно перемішайте.
                                                                                            1. На край млинця покладіть начинку та закрутіть. На цьому етапі можна зупинитись і вже починати ласувати, але за традицією їх ще запікають. 
                                                                                              1. Розігрійте духовку на 170 градусів. У форму, змащену маслом, викладіть млинці, за потреби їх можна розрізати. Змажте їх маслом.
                                                                                                1. Накрийте форму фольгою та поставте запікатися на 30 хвилин. Готово! Смачного!

                                                                                                  Масниця-2025: як святкувати та які смаколики готувати19.02.25, 09:13 • 225676 переглядiв

                                                                                                  Олександра Василенко

                                                                                                  СуспільствоПублікаціїКулінар
                                                                                                  Гриби