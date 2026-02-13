Масниця: історія свята та традиційні страви

Заведено вважати, що головна страва масниці - млинці, проте до середини ХХ століття свято носило назви "Сиропус", "Сирна неділя" або "Сиропусний тиждень", тиждень перед постом, коли ще дозволені молочні продукти. Хоча зараз і повелося готувати лише млинці, головною стравою на масляну завжди були вареники. УНН пропонує 3 традиційні рецепти на масницю.

Кулінарні традиції

Масниця завжди відбувається за тиждень до Великого посту, коли мʼясо вже їсти не можна, тому головні інгредієнти - сир, масло і яйця. Центральною стравою святкового столу завжди були вареники з сиром, їх і варили, і навіть запікали, ця страва була невідʼємною частиною столу кожного дня. Інколи сиру не вистачало, тому вареники готували і з іншими начинками, а саме: капустою – тушкованою та квашеною, вареною картоплею, грибами, квасолею, маком, калиною або сухофруктами. Також часто готували ліниві вареники з борошна або картопляні. Млинці все-таки були, але не такі, як ми звикли їх бачити сьогодні. Їх робили на дріжджовому тісті, задля пухкості, їх начиняли сиром з перетертим яйцем, скручували і запікали у печі. Називалась така страва "налисники". Виникає питання, чому зараз центральною стравою на масницю є тоненькі млинці. Відповідь проста - вони зʼявилися в середині ХХ століття, коли в радянських республіках були запроваджені єдині свята та обряди. Саме в цей період змінилася назва та традиційні страви.

Вареники з сиром

Інгредієнти:

400 г борошна;

200 мл води;

2 ст. л. олії;

1 ч. л. цукру;

⅓ ч. л. солі;

300 г сиру;

1 ст. л. цукру чи меду;

1 жовток;

50 г масла;

сметана чи мед для подачі.

Приготування:

У борошно додайте воду, олію цукор та сіль, перемішайте спочатку ложкою, а потім вимісіть руками. Залиште тісто на 10 хвилин. У посудині змішайте сир, цукор чи мед, жовток та гарно змішайте начинку. Розкачайте тісто та за допомогою стакану виріжте кружечки. Викладіть начинку та зліпіть їх. Закипʼятіть воду та вкиньте вареники. Варіть 2-3 хвилини після закипання води разом з варениками. Подавайте вареники гарячими з маслом. Готово! Смачного!

Ліниві вареники з сиром

Інгредієнти:

300 г сиру;

1 яйце;

2 ст. л. цукру;

4 ст. л. борошна;

1 дрібка солі (+ дрібка, щоб додати в воду при варінні);

3 г цедри лимона;

200 г натурального йогурту;

1 ст. л. цукрової пудри;

2 гілочки м'яти.

Приготування:

У ємність перетріть сир, щоб не було грудочок, та натріть цедру половини лимона, додайте цукор, сіль, борошно і замісіть тісто. Розкатайте тісто на дві довгі ковбаски та поріжте, щоб варенички були приблизно однакової величини. Трохи приплюсніть на присипте борошном. Після закипання води додайте варенички і готуйте 2 хвилини, після того, як вони спливуть. Для соусу змішайте йогурт, цукрову пудру і подрібнену мʼяту. Гарно змішайте. Подавайте ліниві вареники гарячими і з соусом. Готово! Смачного!

Традиційні налисники з сиром

Інгредієнти:

250 г борошна;

650 мл молока;

3 яйця;

2 ст. л. цукру;

50 мл олії;

дрібка солі;

400 г кисломолочного сиру;

50 г родзинок;

1 яйце (опційно);

2 ст. л. цукру;

100 г сметани (для подачі);

60 г вершкового масла (опційно).

Приготування:

У мисці збийте три яйця і цукор до утворення невеликої піни. Додайте половину молока та борошно, перемішайте до однорідності. Додайте залишок молока, сіль та олію, ще раз добре перемішайте. Посмажте млинці. Для начинки у посудині змішайте сир, цукор і яйце. За бажанням можете додати родзинки. Ретельно перемішайте. На край млинця покладіть начинку та закрутіть. На цьому етапі можна зупинитись і вже починати ласувати, але за традицією їх ще запікають. Розігрійте духовку на 170 градусів. У форму, змащену маслом, викладіть млинці, за потреби їх можна розрізати. Змажте їх маслом. Накрийте форму фольгою та поставте запікатися на 30 хвилин. Готово! Смачного!

