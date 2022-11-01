Маск станет исполнительным директором Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Миллиардер Илон Маск заявил, что будет главным исполнительным директором Twitter, который он недавно приобрел за 44 миллиарда долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Этот шаг был сделан Маском, который также руководит Tesla и SpaceX, после увольнения генерального директора Twitter Парага Агравала и других ведущих руководителей компании на прошлой неделе.
Напомним
Отмечается, что Маск, который в четверг, 27 октября, завершил сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, распорядился провести сокращения по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше, чем другие, сказали трое из людей, которые дали комментарий на условиях анонимности. Пока неизвестно о масштабах увольнений.