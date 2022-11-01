Маск станет исполнительным директором Twitter

Детали

Этот шаг был сделан Маском, который также руководит Tesla и SpaceX, после увольнения генерального директора Twitter Парага Агравала и других ведущих руководителей компании на прошлой неделе.

Напомним

Отмечается, что Маск, который в четверг, 27 октября, завершил сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, распорядился провести сокращения по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше, чем другие, сказали трое из людей, которые дали комментарий на условиях анонимности. Пока неизвестно о масштабах увольнений.