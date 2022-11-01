Маск стане виконавчим директором Twitter

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Цей крок був зроблений Маском, який також керує Tesla та SpaceX, після звільнення генерального директора Twitter Парага Агравала та інших провідних керівників компанії минулого тижня.

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Зазначається, що Маск, який у четвер, 27 жовтня, завершив операцію з купівлі Twitter за 44 мільярди доларів, розпорядився провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші, сказали троє з людей, які дали коментар на умовах анонімності. Наразі невідомо про масштаби звільнень.