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Маск стане виконавчим директором Twitter

Маск стане виконавчим директором Twitter

Київ • УНН

 • 192269 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Мільярдер Ілон Маск заявив, що буде головним виконавчим директором Twitter, який він нещодавно придбав за 44 мільярди доларів. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Цей крок був зроблений Маском, який також керує Tesla та SpaceX, після звільнення генерального директора Twitter Парага Агравала та інших провідних керівників компанії минулого тижня.

Нагадаємо

Зазначається, що Маск, який у четвер, 27 жовтня, завершив операцію з купівлі Twitter за 44 мільярди доларів, розпорядився провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші, сказали троє з людей, які дали коментар на умовах анонімності. Наразі невідомо про масштаби звільнень.

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