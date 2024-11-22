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Маск раскритиковал закон Австралии о запрете соцсетей для детей младше 16 лет

Маск раскритиковал закон Австралии о запрете соцсетей для детей младше 16 лет

Киев  •  УНН

 • 927 просмотра

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Илон Маск раскритиковал законопроект Австралии о запрете соцсетей для детей до 16 лет. Владелец соцсети X считает это скрытым способом контроля интернета и угрожает штрафами до $32 млн за нарушение.

Американский миллиардер и владелец социальной платформы X Илон Маск выразил резкую критику в адрес предложенного Австралией закона, который предусматривает запрет использования социальных сетей для детей до 16 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Законопроект также предусматривает штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (32 млн долларов США) для компаний, которые систематически будут нарушать этот запрет.

Кажется, это скрытый способ контролировать доступ к Интернету для всех австралийцев,

написал Маск в ответ на сообщение премьер-министра Энтони Албанизи в социальной сети X.

Законопроект предусматривает внедрение системы проверки возраста для ограничения доступа к социальным сетям, что может стать одним из самых строгих в мире. Он не предусматривает никаких исключений, даже с согласия родителей, и касается также действующих аккаунтов.

Дополнение

Во Франции в прошлом году было предложено запретить соцсети для лиц младше 15 лет, но с возможностью родительского разрешения. В США действует правило, которое требует согласия родителей для сбора данных детей до 13 лет, но полного запрета нет.

Маск, который позиционирует себя как защитник свободы слова, не впервые конфликтует с австралийским правительством. Ранее он назвал правление Лейбористской партии "фашистским" из-за их закона о дезинформации.

В апреле X подала в суд на австралийского регулятора киберпространства из-за требования удалить посты о нападении на епископа в Сиднее. Это вызвало возмущение Албанизи, который назвал Маска "высокомерным миллиардером".

Напомним

Австралийское правительство представило законопроект о запрете соцсетей для лиц до 16 лет. Нарушителям грозят штрафы до 32 млн долларов США и внедрение биометрической верификации.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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