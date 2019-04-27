Маск согласился не раскрывать без официального разрешения данные о работе Tesla

В документе приводится в дополненном и уточненном виде один из пунктов достигнутой в октябре 2018 года договоренности между Маском и комиссией. Это соглашение касалось претензий регулирующего органа за скандального заявления предпринимателя о наличии якобы достаточных средств для выкупа акций Tesla. Маск тогда обязался не публиковать без "предварительного одобрения" информацию, важную для компании.

В новой версии данного пункта подробно разъясняется, какие именно сведения предпринимателю нельзя публиковать без разрешения, а также уточняется, в каком виде нужно его получать.

Как следует из текста соглашения, запрет касается, в частности, информации о финансовом состоянии компании, о планируемых соглашениях, объемы производства, планы выпуска продукции, прогнозах, операциях с ценными бумагами. Перед разглашением всех этих данных Маску необходимо иметь разрешение, предоставленное в письменном виде "юристом, который имеет опыт работы с ценными бумагами" и является сотрудником Tesla.

Напомним, основатель американской компании Tesla Маск прокомментировал возгорания ее электромобиля на парковке в Шанхае.