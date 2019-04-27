Маск погодився не розкривати без офіційного дозволу дані про роботу Tesla

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Підприємець Ілон Маск готовий дати зобов'язання не розголошувати без письмового дозволу важливі відомості, що стосуються роботи очолюваної ним компанії Tesla. Про це йдеться в тексті угоди між Маском і Комісією з цінних паперів і бірж США, яке в п'ятницю надійшло в електронну базу Федерального суду Південного округу штату Нью-Йорк, передає УНН.