Маск погодився не розкривати без офіційного дозволу дані про роботу Tesla

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Підприємець Ілон Маск готовий дати зобов'язання не розголошувати без письмового дозволу важливі відомості, що стосуються роботи очолюваної ним компанії Tesla. Про це йдеться в тексті угоди між Маском і Комісією з цінних паперів і бірж США, яке в п'ятницю надійшло в електронну базу Федерального суду Південного округу штату Нью-Йорк, передає УНН.

У документі наводиться в доповненому і уточненому вигляді один з пунктів досягнутої в жовтні 2018 року домовленості між Маском і комісією. Ця угода стосувалося претензій регулюючого органу через скандальної заяви підприємця про наявність нібито достатніх коштів для викупу акцій Tesla. Маск тоді зобов'язався не публікувати без "попереднього схвалення" інформацію, важливу для компанії.

У новій версії даного пункту детально роз'яснюється, які саме відомості підприємцю не можна публікувати без дозволу, а також уточнюється, в якому вигляді потрібно його отримувати.

Як випливає з тексту домовленості, заборона стосується, зокрема, інформації про фінансовий стан компанії, про плановані угоди, обсяги виробництва, плани випуску продукції, прогнозах, операціях з цінними паперами. Перед розголошенням всіх цих даних Маску необхідно мати дозвіл, наданий в письмовому вигляді "юристом, що має досвід роботи з цінними паперами" і є співробітником Tesla.

Нагадаємо, засновник американської компанії Tesla Ілон Маск прокоментував загоряння її електромобіля на парковці в Шанхаї.

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