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Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Киев • УНН

 • 28338 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Основатель компании-производителя космической техники SpaceX миллиардер Илон Маск рассказал о планах построить на Марсе к 2050 году город с населением 1 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider и Daily Mail.

Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году

По его словам, в ближайшие десять лет SpaceX планирует построить 1 тыс. космических кораблей многоразового пользования Dragon Crew (100 аппаратов в год), которые сегодня разрабатываются на заводе компании в Техасе.

Маск отметил, что намерен запускать на Марс в среднем по три корабля в день, сделав путешествие на эту планету доступным для всех. "Нужно сделать так, что любой смог бы полететь. Если есть желание, но нет денег, необходима возможность взять кредит", — сказал он.

Предполагается, что корабль сможет одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 т груза. Кроме того, для колонизации Марса ежегодно потребуются тонны стройматериалов, инструментов, продуктов питания и воды. В общей сложности 1 тысяча новых космических кораблей гипотетически могут транспортировать на Марс около 100 т материалов, уточнил Маск.

Поскольку расстояние между Землей и Марсом варьируется в зависимости от их орбит, SpaceX планирует отправить на Марс космический корабль с пассажирами, когда две планеты находятся ближе всего. В итоге во время каждого сезона запусков (примерно раз в 26 месяцев) Маск планирует отправить на планету около 100 тысяч человек.

Напомним, SpaceX доставит генетически модифицированных мышей в космос.

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