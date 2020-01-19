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Маск планує відправити на Марс мільйон осіб до 2050 року

Київ • УНН

 • 28338 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Засновник компанії-виробника космічної техніки SpaceX мільярдер Ілон Маск розповів про плани побудувати на Марсі до 2050 року місто з населенням 1 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider і Daily Mail.

Маск планує відправити на Марс мільйон осіб до 2050 року

За його словами, в найближчі десять років SpaceX планує побудувати 1 тисячу космічних кораблів багаторазового користування Dragon Crew (100 апаратів на рік), які сьогодні розробляються на заводі компанії в Техасі.

Маск зазначив, що має намір запускати на Марс в середньому по три корабля в день, зробивши подорож на цю планету доступним для всіх. "Потрібно зробити так, що будь-хто зміг би полетіти. Якщо є бажання, але немає грошей, необхідна можливість взяти кредит", - сказав він.

Передбачається, що корабель зможе одночасно приймати на борт до 100 осіб і до 100 тон вантажу. Крім того, для колонізації Марса щорічно будуть потрібні тонни будматеріалів, інструментів, продуктів харчування і води. В цілому 1 тисяча нових космічних кораблів гіпотетично можуть транспортувати на Марс близько 100 т матеріалів, уточнив Маск.

Оскільки відстань між Землею і Марсом варіюється в залежності від їх орбіт, SpaceX планує відправити на Марс космічний корабель з пасажирами, коли дві планети знаходяться найближче. В результаті під час кожного сезону запусків (приблизно раз в 26 місяців) Маск планує відправити на планету близько 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, SpaceX доставить генетично модифікованих мишей у космос.

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