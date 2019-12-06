SpaceX доставит генетически модифицированных мышей в космос

Запуск состоится 5 декабря с космодрома во Флориде, США. Капсулу с исследовательскими материалами, включая мышей, доставят ракетой компании Илона Маска SpaceX Falcon на Международную космическую станцию (МКС). Швартовки с МКС состоится 8 декабря. Ранее запуск планировался на 4 декабря, но его перенесли из-за сильного ветра.

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Мышей, которые будут доставлены на МКС, часто называют “могучими”. Они генетически модифицированные ради ускоренного восстановления мышц. Это исследование проводит биомедицинская Лаборатория Джексона в американском штате Мэн. Исследование может помочь преодолевать дегенерацию мышц у людей. Именно дегенерация мышц у астронавтов является одним из серьезных препятствий осуществления более дальних полетов в Солнечной системе.

Среди прочего оборудования, которое будет доставлено на МКС — приборы для исследования теорий гравитации, геолокации залежей энергоресурсов, исследования поведения огня в космосе, а также для исследования болезней сердца. Общий вес груза капсулы — 2600 килограммов.

Напомним, NASA расследует первый в истории преступление в космосе.