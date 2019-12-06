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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100523 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 61949 просмотра

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SpaceX доставит генетически модифицированных мышей в космос

SpaceX доставит генетически модифицированных мышей в космос

Киев  •  УНН

 • 21773 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ракета американской компании SpaceX отправит на Международную космическую станцию генетически модифицированных мышей в рамках научного проекта, который будет исследовать потерю мышц и костей в условиях низкой силы тяжести. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Запуск состоится 5 декабря с космодрома во Флориде, США. Капсулу с исследовательскими материалами, включая мышей, доставят ракетой компании Илона Маска SpaceX Falcon на Международную космическую станцию (МКС). Швартовки с МКС состоится 8 декабря. Ранее запуск планировался на 4 декабря, но его перенесли из-за сильного ветра.

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Мышей, которые будут доставлены на МКС, часто называют “могучими”. Они генетически модифицированные ради ускоренного восстановления мышц. Это исследование проводит биомедицинская Лаборатория Джексона в американском штате Мэн. Исследование может помочь преодолевать дегенерацию мышц у людей. Именно дегенерация мышц у астронавтов является одним из серьезных препятствий осуществления более дальних полетов в Солнечной системе.

Среди прочего оборудования, которое будет доставлено на МКС — приборы для исследования теорий гравитации, геолокации залежей энергоресурсов, исследования поведения огня в космосе, а также для исследования болезней сердца. Общий вес груза капсулы — 2600 килограммов.

Напомним, NASA расследует первый в истории преступление в космосе.

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