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Ілон Маск висловився за ядерний удар по Марсу

Ілон Маск висловився за ядерний удар по Марсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Американський підприємець Ілон Маск знову висловився про їдею нанести ядерний удар по планеті Марс. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Маска та видання Голос Америки.

“Нанесемо ядерний удар по Марсу” (Nuke Mars) — написав у Twitter Ілон Маск у четвер.

Як пояснює видання, ймовірно, у цьому повідомленні йдеться про ідею, яку Маск озвучував раніше: удар з ядерної зброї по Марсу надасть можливість зробити цю планету придатною для проживання людей.

В 2015 році Маск висловив припущення пресі, що скидання термоядерних бомб над полюсами планети зробить її більш теплою. За його теорією, такі вибухи утворять мініатюрні “сонця” над полюсами, вода з криги на полюсах випарується, вивільнивши вуглекислий газ, що, в свою чергу, створить парниковий ефект на планеті, пише Business Insider.

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Саме ідея колонізації Марса стала натхненням для діяльності Ілона Маска. Його компанія SpaceX декларує в якості основної мети — розвиток космічних технологій для подальшого заселення червоної планети.

Досягнення прогресу у наступних подорожах на Місяць, а також організації подорожі на Марс є одним з пріоритетів адміністрації президента США Дональда Трампа.

“За керівництва моєї адміністрації, ми поновлюємо велич NASA і повертаємось до Місяця, а потім — Марс. Я поновлюю мій бюджет, щоб включити додаткові 1,6 мільярда доларів, щоб ми могли потужно повернутись до космосу!” — наголосив президент США в травні.

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Підприємець і раніше неодноразово дивував своїми записами в соц-мережі Twitter.

Так, у травні минулого року він захотів купити домен українського видання.

А на початку березня поточного року, американський підприємець заявив, що Україна зробила важливий внесок в розвиток космічних технологій, якими наразі користується Росія.

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