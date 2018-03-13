Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Винахідник і засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю. Про це він заявив на ярмарку технологій SXSW в Остіні, передає УНН з посиланням на The Guardian.
"Запам'ятайте мої слова: штучний інтелект набагато небезпечніший, ніж ядерна зброя. Чому у нас немає регулярного нагляду?" - заявив Маск.
Нагадаємо, раніше Маск заявив, що перший випробувальний політ корабля SpaceX, призначеного для освоєння Марса, відбудеться в 2019 році.