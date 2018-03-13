Маск назвал искусственный интеллект опаснее, чем ядерное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Изобретатель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал искусственный интеллект опаснее, чем ядерное оружие. Об этом он заявил на ярмарке технологий SXSW в Остине, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Запомните мои слова: искусственный интеллект намного опаснее, чем ядерное оружие. Почему у нас нет регулярного надзора?" - заявил Маск.
Напомним, ранее Маск заявил, что первый испытательный полет корабля SpaceX, предназначенного для освоения Марса, состоится в 2019 году.