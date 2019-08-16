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Маск высказался за ядерный удар по Марсу

Маск высказался за ядерный удар по Марсу

Киев  •  УНН

 • 44790 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Американский предприниматель Маск вновь высказался о идею нанести ядерный удар по планете Марс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Маска и издание Голос Америки.

“Нанесем ядерный удар по Марсу” (Nuke Mars) — написал в Twitter Маск в четверг.

Как поясняет издание, вероятно, в этом сообщении речь идет об идее, которую Маск озвучивал раньше: удар из ядерного оружия по Марсу позволит сделать эту планету пригодной для проживания людей.

В 2015 году Маск предположил прессе, что сброс термоядерных бомб над полюсами планеты сделает ее более теплой. По его теории, такие взрывы образуют миниатюрные “солнца” над полюсами, вода из льда на полюсах испарится, высвободив углекислый газ, что, в свою очередь, создаст парниковый эффект на планете, пишет Business Insider.

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Именно идея колонизации Марса стала вдохновением для деятельности Илона Маска. Его компания SpaceX декларирует в качестве основной цели — развитие космических технологий для дальнейшего заселения красной планеты.

Достижения прогресса в следующих путешествиях на Луну, а также организации путешествия на Марс является одним из приоритетов администрации президента США Дональда Трампа.

“При руководстве моей администрации, мы возобновляем величие NASA и возвращаемся к Луне, а затем — Марс. Я обновляю мой бюджет, чтобы включить дополнительные 1,6 миллиарда долларов, чтобы мы могли мощно вернуться в космос!”, — отметил президент США в мае.

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Предприниматель и ранее неоднократно удивлял своими записями в соц-сети Twitter.

Так, в мае прошлого года он захотел купить домен украинского издания.

А в начале марта текущего года, американский предприниматель заявил, что Украина сделала важный вклад в развитие космических технологий, которыми сейчас пользуется Россия.

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