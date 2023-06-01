Марьинку штурмуют кадыровские подразделения "Ахмат"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В течение 31 мая в районе Марьинки, где штурм осуществляют кадыровские подразделения "Ахмат", произошло четыре боестолкновения. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.
Всего на Таврическом направлении враг 13 раз атаковал украинские позиции.
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“Прошлой ночью в Марьинке произошло четыре боевых столкновения. Здесь проводят штурмы на теперь чеченские подразделения "Ахмат". Также традиционно враг ежесуточно наносит авиаудары по городу Авдеевка", - заявил спикер.
По его словам, в ночь на 1 июня армия рф осуществила авиаудар по городу Орехов, а в Запорожье в целом обстреляла 20 населенных пунктов.
Добавим
"За прошедшие сутки в зоне ответственности на Запорожье было зафиксировано более 90 обстрелов, а в Донецкой области – 249 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии обороны Таврического направления в течение суток выполнили 832 огневых задачи", - отметил Шершень.
За сутки Силы обороны на Таврическом направлении убили и ранили 191 оккупанта. Также уничтожено и повреждено шесть единиц вражеского вооружения и военной техники.
Напомним
По данным Генштаба, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 208 370 человек, 3804 танков и сотен единиц военной техники.