Мар’їнку штурмують кадирівські підрозділи "Ахмат"

Загалом на Таврійському напрямку ворог 13 разів атакував українські позиції.

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“Минулої ночі в Мар’їнці відбулося чотири бойових зіткнення. Тут проводять штурми на тепер чеченські підрозділи "Ахмат". Також традиційно ворог щодоби завдає авіаудару по місту Авдіївка", - заявив речник.

За його словами, у ніч на 1 червня армія рф здійснила авіаудар по місту Оріхів, а на Запоріжжі загалом обстріляла 20 населених пунктів.

Додамо

"За минулу добу в зоні відповідальності на Запоріжжі було зафіксовано понад 90 обстрілів, а на Донеччині – 249 обстрілів. Підрозділи ракетних військ і артилерії оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 832 вогневих завдання", - зазначив Шершень.

За добу Сили оборони на Таврійському напрямку вбили та поранили 191 окупанта. Також знищено та пошкоджено шість одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Нагадаємо

За даними Генштабу, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 208 370 осіб, 3804 танків та сотень одиниць військової техніки.