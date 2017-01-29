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Марши памяти Героев Крут прошли в Украине

Марши памяти Героев Крут прошли в Украине

Киев • УНН

 • 17036 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня по всей Украине отмечают 99-ю годовщину боев под Крутами. В память Героев Крут в нескольких городах прошли марши, сообщает УНН.

Так, в Мариуполе факельное шествие в честь Героев битвы под Крутами сегодня стартовала в 16.00 от площади, что у Драматического театра. Более сотни человек - молодежь Мариуполя совместно с Национальным Корпусом полка "Азов" - прошлись маршем по проспекту Мира до площади Свободы. Во время шествия ребята кричали "Слава Украине!", "Слава героям Крут!", А также спели Гимн Украины и песню "Червона Рута". На площади Свободы люди почтили память тех, кто погиб под Крутами и зажгли факелы и дымовые файеры.

Шествие по случаю годовщины битвы под Крутами состоялась и в Кропивницком. Около 100 участников двинулись от памятника Ангелу-хранителю. Они несли в руках транспарант с надписью: "Помни о Крутах, они умерли, чтобы мы жили", сине-желтые флаги и выкрикивали патриотические лозунги "Круты не забыть!", "Одна единая соборная Украина!", "Героям слава! "и другие. Шествие прошло по центральной улице города и завершилась митингом на площади Героев Майдана.

В Одессе хода началась в 18.00 возле памятника Т.Г.Шевченко. Более 200 активистов и одесситов прошли по центральным улицам города к памятнику Дюку. Шествие сопровождали бойцы Нацгвардии и работники полиции.

В Житомире в факельном шествии по этому же случаю приняло участие около ста человек. Участниками марша в основном стали активисты правых организаций города - молодые люди начали шествие возле памятника Тарасу Шевченко (ул. Большая Бердичевская), после чего в центре города прошли до ул. Степана Бандеры. Во время шествия участники выкрикивали националистические лозунги и использовали пиротехнику. Также активисты установили мемориальную доску С.Бандере на здании строительного колледжа.

Марш памяти Героев Крут состоялся также и в Херсоне. Несколько сотен херсонцев прошлись факельным шествием по центральным улицам города. В руках люди держали факелы и флаги Украины.

 

Напомним, как сообщал УНН, в Украине почтили память Героев Крут .

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