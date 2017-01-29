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Марші пам’яті Героїв Крут пройшли в Україні

Марші пам’яті Героїв Крут пройшли в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні по всій Україні відмічають 99-ту річницю боїв під Крутами. У пам'ять Героїв Крут у декількох містах прошли марші, повідомляє УНН.

Так, у Маріуполі смолоскипна хода на честь Героїв битви під Крутами сьогодні стартувала о 16.00 від площі, що у Драматичного театру. Більше сотні людей — молодь Маріуполя разом із Національним Корпусом полку “Азов” — пройшлися маршем по проспекту Миру до площі Свободи. Під час ходи хлопці кричали “Слава Україні!”, “Слава героям Крут!”, а також заспівали Гімн України і пісню “Червона Рута”. На площі Свободи люди вшанували пам’ять тих, хто загинув під Крутами та запалили факели та димові фаєри.

Хода з нагоди річниці битви під Крутами відбулась і у Кропивницькому. Близько 100 учасників рушили від пам’ятника Янголу-охоронцю. Вони несли у руках транспарант із написом: “Пам’ятай про Крути, вони вмерли, щоб ми жили”, синьо-жовті прапори та вигукували патріотичні гасла “Крути не забути!”, “Одна єдина соборна Україна!”, “Героям слава!” та інші. Хода пройшла центральною вулицею міста і завершилась мітингом на площі Героїв Майдану.

В Одесі хода почалась о 18.00 біля пам'ятника Т.Г.Шевченку. Більше 200 активістів і одеситів пройшли центральними вулицями міста до пам'ятника Дюку. Ходу супроводжували бійці Нацгвардії та працівники поліції.

У Житомирі у смолоскипній ході з цієї ж нагоди взяло участь близько ста людей. Учасниками маршу в основному стали активісти правих організацій міста — молоді люди розпочали ходу біля пам’ятника Тарасу Шевченку (вул. Велика Бердичівська), після чого центром міста пройшли до вул. Степана Бандери. Під час ходи учасники вигукували націоналістичні гасла та використовували піротехніку. Також активісти встановили меморіальну дошку С.Бандері на будівлі будівельного коледжу.

Марш пам'яті Героїв Крут відбувся також і у Херсоні. Декілька сотень херсонців пройшлись смолоскипною ходою центральними вулицями міста. В руках люди тримали смолоскипи та прапори України.

 

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні вшанували пам'ять Героїв Крут.

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