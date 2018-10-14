"Марш защитников Украины": по центру Львова прошли более тысячи военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. По центру Львова ко Дню защитника Украины прошел "Марш защитников Украины", в котором приняли участие более тысячи военнослужащих, а также военная техника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации.
Так, марш начался на площади перед памятником Тарасу Шевченко и прошел по проспекту Свободы. Ним шагали более 1200 военнослужащих из Львовской области, участники АТО и ООС, ветераны УПА, волонтеры, реконструкторы в униформе УПА и козацкие общественные организации. Торжественное прохождение по традиции открыла колонна барабанов от Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут. Также в марше, в частности, приняли участие 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, воздушное командование "Запад", 16-я отдельная бригада армейской авиации "Броды", участники АТО, ООС, волонтеры.
За ними проехали волонтерские автомобили и колонны военной техники, а это более 50 современных образцов, которые сейчас представлены на вооружении Сухопутных войск ВСУ.
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Марш собрал на улицах города более 5 тысяч человек.
Добавим, что также состоялось торжественное посвящение в лицеисты первокурсников Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут. После посвящения состоялось торжественное прохождение лицеистов под музыкальное сопровождение оркестра.
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Как сообщал УНН, сегодня на Лычаковском кладбище во Львове состоялось перезахоронение воинов УПА.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День защитника.