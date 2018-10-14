Відсьогодні у Міноборони щодня битимуть у дзвін за загиблими військовими

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Київ • УНН

 • 9470 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні на території Міністерства оборони України за участю Президента Петра Порошенка відбулося відкриття Зали пам’яті захисників України, яка створена для вшанування загиблих українських воїнів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.

“Сьогодні ми з вами започатковуємо нову традицію — новий ритуал поминання українських героїв, які віддали своє життя для того, щоб жив український народ. Не випадково, що ця традиція починається у Свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника України 14 жовтня”, — цитує прес-служба слова Петра Порошенка.

Верховний Головнокомандувач підкреслив, що ця традиція поминання, шани і поваги визнає подвиг українських воїнів.

Як повідомляв УНН, відсьогодні і щодня у Міністерстві оборони України будуть бити у дзвін за загиблими військовими.

Українські Національні Новини

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