Відсьогодні у Міноборони щодня битимуть у дзвін за загиблими військовими

“Сьогодні ми з вами започатковуємо нову традицію — новий ритуал поминання українських героїв, які віддали своє життя для того, щоб жив український народ. Не випадково, що ця традиція починається у Свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника України 14 жовтня”, — цитує прес-служба слова Петра Порошенка.

Верховний Головнокомандувач підкреслив, що ця традиція поминання, шани і поваги визнає подвиг українських воїнів.

Як повідомляв УНН, відсьогодні і щодня у Міністерстві оборони України будуть бити у дзвін за загиблими військовими.