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У Києві за загиблими військовими на Донбасі битимуть у дзвін

У Києві за загиблими військовими на Донбасі битимуть у дзвін

Київ • УНН

 • 10682 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Від завтра і щодня у Міністерстві оборони України будуть бити у дзвін за загиблими військовими. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міністра оборони України Юрій Бірюков, передає УНН.

"Завтра він почне свою вахту", - написав Бірюков, опублікувавши фото дзвона, який встановлений на території Міністерства.

Він також зазначив, що ця церемонія відбуватиметься щодня о 9.00.

Більше того, планується встановити веб-камеру, яка здійснюватиме трансляцію.

Відзначимо, що завтра першим ударить у дзвін батько загиблого військового, а надалі цю церемонію здійснюватимуть військові із роти почесного караулу. 

Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України планують створити Залу Пам’яті для вшанування усіх тих, хто загинув у боях за незалежність України.

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