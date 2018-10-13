У Києві за загиблими військовими на Донбасі битимуть у дзвін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Від завтра і щодня у Міністерстві оборони України будуть бити у дзвін за загиблими військовими. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міністра оборони України Юрій Бірюков, передає УНН.
"Завтра він почне свою вахту", - написав Бірюков, опублікувавши фото дзвона, який встановлений на території Міністерства.
Він також зазначив, що ця церемонія відбуватиметься щодня о 9.00.
Більше того, планується встановити веб-камеру, яка здійснюватиме трансляцію.
Відзначимо, що завтра першим ударить у дзвін батько загиблого військового, а надалі цю церемонію здійснюватимуть військові із роти почесного караулу.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України планують створити Залу Пам’яті для вшанування усіх тих, хто загинув у боях за незалежність України.