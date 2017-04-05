В Міноборони планують створити Залу пам'яті для вшанування загиблих військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. в Міністерстві оборони України планують створити Залу Пам’яті для вшанування усіх тих, хто загинув у боях за незалежність України. Про це повідомив Міністр оборони України Степан Полторак після відвідування Меморіалу миру в будівлі Парламенту Канади, передає УНН з посиланням на Міноборони.
"Там, у світлій залі розташовані книги Пам’яті, куди занесені дані про усіх загиблих у військових конфліктах військовослужбовців. Кожного дня тут перегортаються сторінки історії, і на честь загиблих військовослужбовців віддаються військові почесті. Тут все продумано до дрібниць: монументальні барельєфи, скульптури та вітражі", - йдеться в повідомленні.
С.Полторак відзначив, що кожен канадієць має можливість відвідати цю Залу та вшанувати загиблих.
"Таке місце повинно бути й у нас, в Україні. Планую у майбутньому створити таку Залу Пам’яті, куди б могли прийти українці та згадати загиблих у боях за незалежність країни військовослужбовців. Вже визначено місце, де буде така Зала Пам’яті", - зазначив С.Полторак.
Як повідомляв УНН, Київрада запропонувала увічнювати видатних людей лише через 10 років після їх смерті.