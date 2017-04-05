В Минобороны планируют создать Зал памяти для чествования погибших военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. в Министерстве обороны Украины планируют создать Зала Памяти, чтобы почтить всех тех, кто погиб в боях за независимость Украины. Об этом сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак после посещения Мемориала мира в здании Парламента Канады, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
"Там, в светлой зале расположены книги Памяти, куда занесены данные о всех погибших в военных конфликтах военнослужащих. Каждый день здесь переворачиваются страницы истории, и в честь погибших военнослужащих отдаются воинские почести. Здесь все продумано до мелочей: монументальные барельефы, скульптуры и витражи", - говорится в сообщении.
С.Полторак отметил, что каждый канадец имеет возможность посетить этот Зал и почтить погибших.
"Такое место должно быть и у нас, в Украине. Планирую в будущем создать такой Зал Памяти, куда бы могли прийти украинцы и вспомнить погибших в боях за независимость страны военнослужащих. Уже определено место, где будет такой Зал Памяти", - отметил С.Полторак.
Как сообщал УНН, Киевсовет предложил увековечивать выдающихся людей только через 10 лет после их смерти.