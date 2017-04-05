В Минобороны планируют создать Зал памяти для чествования погибших военнослужащих

"Там, в светлой зале расположены книги Памяти, куда занесены данные о всех погибших в военных конфликтах военнослужащих. Каждый день здесь переворачиваются страницы истории, и в честь погибших военнослужащих отдаются воинские почести. Здесь все продумано до мелочей: монументальные барельефы, скульптуры и витражи", - говорится в сообщении.

С.Полторак отметил, что каждый канадец имеет возможность посетить этот Зал и почтить погибших.

"Такое место должно быть и у нас, в Украине. Планирую в будущем создать такой ​​Зал Памяти, куда бы могли прийти украинцы и вспомнить погибших в боях за независимость страны военнослужащих. Уже определено место, где будет такой Зал Памяти", - отметил С.Полторак.

Как сообщал УНН, Киевсовет предложил увековечивать выдающихся людей только через 10 лет после их смерти.