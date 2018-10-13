В Киеве по погибшим военными на Донбассе будут бить в колокол
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Завтра и каждый день в Министерстве обороны Украины будут бить в колокол по погибшим военными. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра обороны Украины Юрий Бирюков, передает УНН.
"Завтра он начнет свою вахту", - написал Бирюков, опубликовав фото колокола, установленного на территории Министерства.
Он также отметил, что эта церемония будет проходить ежедневно в 9.00.
Более того, планируется установить веб-камеру, которая будет осуществлять трансляцию.
Отметим, что завтра первым ударит в колокол отец погибшего военного, а в дальнейшем эту церемонию будут проводить военные из роты почетного караула.
Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины планируют создать Зал Памяти, чтобы почтить всех тех, кто погиб в боях за независимость Украины.