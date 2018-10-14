С сегодняшнего дня в Минобороны будут ежедневно бить в колокол по погибшим военными
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня на территории Министерства обороны Украины при участии Президента Петра Порошенко состоялось открытие Зала памяти защитников Украины, которая создана для чествования погибших украинских воинов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.
"Сегодня мы с вами начинаем новую традицию - новый ритуал чтения памяти украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы жил украинский народ. Не случайно, что эта традиция начинается в Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины 14 октября", - цитирует пресс-служба слова Петра Порошенко.
Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что эта традиция поминовения, почета и уважения признает подвиг украинских воинов.
Как сообщал УНН, отныне и ежедневно в Министерстве обороны Украины будут бить в колокол по погибшим военными.