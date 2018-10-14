С сегодняшнего дня в Минобороны будут ежедневно бить в колокол по погибшим военными

"Сегодня мы с вами начинаем новую традицию - новый ритуал чтения памяти украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы жил украинский народ. Не случайно, что эта традиция начинается в Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины 14 октября", - цитирует пресс-служба слова Петра Порошенко.

Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что эта традиция поминовения, почета и уважения признает подвиг украинских воинов.

Как сообщал УНН, отныне и ежедневно в Министерстве обороны Украины будут бить в колокол по погибшим военными.