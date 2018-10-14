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"Марш захисників України": центром Львова пройшли понад тисяча військових

"Марш захисників України": центром Львова пройшли понад тисяча військових

Київ • УНН

 • 17436 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Центром Львова до Дня захисника України пройшов "Марш захисників України", у якому взяли участь понад тисяча військовослужбовців, а також військова техніка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Львівської облдержадміністрації.

Так, марш розпочався на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку і пройшов проспектом Свободи. Ним крокували понад 1200 військовослужбовців з Львівської області, учасники АТО та ООС, ветерани УПА, волонтери, реконструктори в одностроях УПА та козацькі громадські організації. Урочисте проходження за традицією відкрило колона барабанів від Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Також у марші, зокрема, взяли участь 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, повітряне командування "Захід", 16-а окрема бригада армійської авіації "Броди", учасники АТО, ООС, волонтери.

За ними проїхали волонтерські автомобілі та колони військової техніки, а це понад 50 сучасних зразків, які зараз представлені на озброєнні Сухопутних військ ЗСУ.

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Марш зібрав на вулицях міста понад 5 тисяч людей.

Додамо, що також відбулася урочиста посвята в ліцеїсти першокурсників Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Після посвяти відбулося урочисте проходження ліцеїстів під музичний супровід оркестру.

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Як повідомляв УНН, сьогодні на Личаківському кладовищі у Львові відбулося перепоховання воїнів УПА

Нагадаємо, сьогодні в Україні святкують День захисника.

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