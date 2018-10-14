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На Личаківському кладовищі у Львові перепоховали вояків УПА

На Личаківському кладовищі у Львові перепоховали вояків УПА

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні на Личаківському кладовищі у Львові відбулося перепоховання воїнів УПА, передає кореспондент УНН.

Так, церемонія перепоховання пройшла біля Меморіалу невідомому вояку УПА Личаківського кладовища. Зібралося близько 100 людей, серед яких були як військові, так і цивільні. Варто зазначити, що поховання вояків УПА знайшли у селі Верхня Білка Пустомитівського району.

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Крім того, заплановано, що сьогодні проспектом Свободи Львова пройде "Марш захисників України". Очікується, що участь у ході візьмуть понад 1200 військовослужбовців з Львівської області, учасники АТО та ООС, ветерани УПА, волонтери, реконструктори в одностроях УПА та козацькі громадські організації. За маршем проїде колона військової техніки із 55 одиниць військової техніки та озброєння. Марш почнеться на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку. Також ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут складуть Урочисту Клятву.

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Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисника та День створення Української Повстанської Армії.

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