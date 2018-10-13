У Житомирі пройшов парад військової техніки до Дня захисника України

Колона із 70 одиниць техніки пройшла усім містом за маршрутом проспект Миру — проспект Незалежності — вулиця Вітрука — вулиця Ціолковського — вулиця Космонавтів — вулиця Лук’яненка — вулиця Велика Бердичівська — майдан Соборний. У складі колони проїхали БТРи різних модифікацій, бронемашини “Козак”, “Дозор”, “Спартан”, а також РСЗО “Град”, гаубиці Д-30, санітарні автомобілі, а також вантажівки КрАЗ.

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Закінчився парад на центральній площі міста нагородженням військових.

Нагадаємо, День захисника України - свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії.